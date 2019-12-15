شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يتسلح بـ 20 لاعبًا لمواجهة إنبي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى السويس للانتظام في المعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثامنة من الدوري.

ويستعد المصري لمواجهة نظيره فريق إنبي في المباراة المقرر اقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الثلاثاء على استاد السويس الجديد.

وتضم قائمة الفريق عشرين لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.

في خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، محمود حمد، عمر كمال.

في خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، إيزي ايميكا، سعيدو سيمبوريه، حسن علي، إسلام عطية، أيمن ندا، مفتاح طقطق، أحمد ياسر، أحمد عادل “ميسي”.

في خط الهجوم: محمود وادي، أوستين أموتو.