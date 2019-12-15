أوزيل يتسبب في منع بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قررت قناة "CCTV" الصينية منع بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي المقرر لها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها مسعود أوزيل لاعب الجانرز.

ومن المقرر أن يحل مانشستر سيتي ضيفًا على ارسنال في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتقد أوزيل الطريقة التي يعامل بها مسلمو "الإيغور" في الصين، وكتب اللاعب الألماني تغريدة باللغة التركية عبر حسابه على تويتر جاء فيها: "تركستان الشرقية الجرح النازف للأمة الإسلامية".

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كما انتقد أوزيل حالة الصمت من جانب المسلمين في شتى أنحاء العالم، واضطرت إدارة نادي أرسنال إصدار بيانًا لتنأى بنفسها عن تصريحات أوزيل التي أغضبت جماهير الصين.

وجاء في بيان النادي: "المحتوى المنشور هو رأي أوزيل الشخصي، ونحن كفريق لكرة القدم ملتزمون بمبدأ عدم إشراك أنفسنا في السياسة".

وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم الأحد فقد قرر التلفزيون الصيني إزالة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي من جدول أعمال قناة "CCTV" واستبدالها بإذاعة مباراة وولفرهامبتون وتوتنهام في الجولة ذاتها.