بالفيديو.. بعد اجتياحه السوشيال ميديا.. من هو "فان دايك الغلابة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

خطف محمد سامي مدافع غزل المحلة الأضواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول رواد الإنترنت صورة له يتشابه فيها بالمدافع الهولندي الشهير فيرجيل فان دايك الذي يزامل حاليا المصري محمد صلاح في ليفربول الإنجليزي.

وأطلق على محمد سامي لقب "فان دايك الغلابة" نظرا لتشابهه الكبير مع فان دايك، الذي يتميز بطول قامته وطول شعره، وهو ما دفع أيضا مدافع غزل المحلة لارتداء القميص الذي يحمل الرقم "4" الذي يحمله فان دايك مع ليفربول.

محمد سامي يبلغ من العمر 28 عاما حيث وُلد يوم 1 أكتوبر 1991، ويصل طوله إلى 188 سنتيمتر -أقل من فان دايك بـ5 سم- وانضم المدافع المصري إلى صفوف غزل المحلة قادمًا من نادي شربين بمحافظة الدقهلية في يونيو 2018.