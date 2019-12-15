السباح باروكى يبدأ تدريباته فى الغردقة استعدادا لعبور المانش بزعانف المونو

بدأ السباح سيد باروكى تدريباته فى الغردقة، استعدادا لمحاولة عبور بحر المانش بزعانف المونو لأول مرة فى العالم، تحت اشراف وتدريب الكابتن خالد شلبى، وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط والسباحة الأولمبية شيروت حافظ.
وقال شلبى أن باروكى بدأ التدريبات التى تؤهلة لمحاولة عبور المانشبزعانف المونو فى مدينة الغردقة وتقديم الإرشادات الفنية بنجاح محاولة العبور .
واضاف شلبى فى تصريح صحفى اليوم أن باروكى نجح فى أول تجربة لتدريبات السباحة بالغردقة فى درجة حرارة 13 درجة مئوية واستطاع السباحة لمدة ساعة متواصلةمع وضد التيار دون توقف مما يعد مؤشر جيد لتاهيلة واستعداده لخوض التجربة الثانية من التدريب فى مياه النيل فى يناير المقبل مع سباحين المنتخب العربى الالمانى لذوى الإعاقة الذهنية لعبور المانش فى يوليو 2020 والمقرر تنظيمها فى المرسى النهرى للنادى الأهلى
ويستعد باروكى لمحاولة عبور بحر المانش بزعانف المونو لاول مرة فى العالم لدخول فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية باسم مصر .
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