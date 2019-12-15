بدأ السباح سيد باروكى تدريباته فى الغردقة، استعدادا لمحاولة عبور بحر المانش بزعانف المونو لأول مرة فى العالم، تحت اشراف وتدريب الكابتن خالد شلبى، وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط والسباحة الأولمبية شيروت حافظ. وقال شلبى أن باروكى بدأ التدريبات التى تؤهلة لمحاولة عبور المانش بزعانف المونو فى مدينة الغردقة وتقديم الإرشادات الفنية بنجاح محاولة العبور . بزعانف المونو فى مدينة الغردقة وتقديم الإرشادات الفنية بنجاح محاولة العبور . Advertisements واضاف شلبى فى تصريح صحفى اليوم أن باروكى نجح فى أول تجربة لتدريبات السباحة بالغردقة فى درجة حرارة 13 درجة مئوية واستطاع السباحة لمدة ساعة متواصلة مع وضد التيار دون توقف مما يعد مؤشر جيد لتاه‍يلة واستعداده لخوض التجربة الثانية من التدريب فى مياه النيل فى يناير المقبل مع سباحين المنتخب العربى الالمانى لذوى الإعاقة الذهنية لعبور المانش فى يوليو 2020 والمقرر تنظيمها فى المرسى النهرى للنادى الأهلى مع وضد التيار دون توقف مما يعد مؤشر جيد لتاه‍يلة واستعداده لخوض التجربة الثانية من التدريب فى مياه النيل فى يناير المقبل مع سباحين المنتخب العربى الالمانى لذوى الإعاقة الذهنية لعبور المانش فى يوليو 2020 والمقرر تنظيمها فى المرسى النهرى للنادى الأهلى ويستعد باروكى لمحاولة عبور بحر المانش بزعانف المونو لاول مرة فى العالم لدخول فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية باسم مصر .





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السباح باروكى يبدأ تدريباته فى الغردقة استعدادا لعبور المانش بزعانف المونو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.