رئيس الاتحاد الأفريقي يزور صالة أكتوبر

حرص الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة ونائبه المهندس محمد عبد المطلب على اصطحاب أنيبال ماناف رئيس الاتحاد الافريقي وعبد الحميد مسعود الرئيس الشرفي للاتحاد الإفريقي من أجل متابعة آخر تطورات تأسيس الصالة الخاصة بالاتحاد المصري لكرة السلة والموجودة في منطقة السادس من أكتوبر.

وقام الرباعي بمناقشة استغلال الصالة المغلقة بعد الانتهاء منها لاستضافة أنشطة متعددة للاتحاد الأفريقي في المستقبل القريب.

وتواجد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر لحضور نهائي البطولة الأفريقية للسيدات التي فاز بها فريق فيرفياروا الموزمبيقي. للاتحاد الإفريقي من أجل متابعة آخر تطورات تأسيس الصالة الخاصة بالاتحاد المصري لكرة السلة والموجودة في منطقة السادس من أكتوبر.وقام الرباعي بمناقشة استغلال الصالة المغلقة بعد الانتهاء منها لاستضافة أنشطة متعددة للاتحاد الأفريقي في المستقبل القريب.وتواجد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر لحضور نهائي البطولة الأفريقية للسيدات التي فاز بها فريق فيرفياروا الموزمبيقي.

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