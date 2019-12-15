بالأرقام.. السيتي يتفوق على آرسنال في أخر 10 مواجهات

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على آرسنال في المباراة التي ستجمع بن الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب إستاد الإمارات ضمن مواجهات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي .

وتكشف لغة الأرقام عن التفوق الكبير للفريق السماوي على المفعجية في أخر 10 مواجهات جمعت بين الفريقين حيث حقق السيتي الفوز في 6 مباريات

وفاز آرسنال في مباراتين فقط وحسم التعادل نتيجة مباراتين أيضًا .

ويجل السيتي في شباك آرسنال 23 هدف بأخر 10 مواجهات بينما سجل المدفعجية 12هدف في مرمى الفريق السماوي .

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدورب برصيد 32 نقطة بينما يحتل آرسنال المركز المركز التاسع برصيد 22 نقطة .