20 لاعبًا في قائمة المصري استعدادًا لانبي

أعلن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى السويس للانتظام في المعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثامنة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق انبي وهي المباراة المقرر اقامتها في الخامسةمساء بعد غدٍ الثلاثاء على ستاد السويس الجديد.
العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، محمود حمد ، عمر كمال.
وتضم قائمة الفريق عشرين لاعبًا جاءوا على النحو التالي :
في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.
في خط الدفاع : كريم
في خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، حسن علي ، اسلام عطية ، أيمن ندا ، مفتاح طقطق ، أحمد ياسر ، أحمد عادل “ميسي”.
في خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.
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