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20 لاعبًا في قائمة المصري استعدادًا لانبي

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أعلن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى السويس للانتظام في المعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثامنة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق انبي وهي المباراة المقرر اقامتها في الخامسة

مساء بعد غدٍ الثلاثاء على ستاد السويس الجديد.


وتضم قائمة الفريق عشرين لاعبًا جاءوا على النحو التالي :
في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.
في خط الدفاع : كريم

العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، محمود حمد ، عمر كمال.
في خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، حسن علي ، اسلام عطية ، أيمن ندا ، مفتاح طقطق ، أحمد ياسر ، أحمد عادل “”.
في خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.
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