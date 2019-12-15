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الإسماعيلي يتقدم على مصر في الشوط الأول

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي الشوط الأول بالتقدم علي نادي مصر بهدف دون رد في المباراة التي تجمع بينهم حالياً علي ملعب الكلية الحربية

ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الممتاز. 
سجل همام طارق هدف المباراة الوحيد في الدقيفة 38 من عمر الشوط الأول. 

 

ودخل الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من ..
في حراسة المرمي:محمد مجدى 
في خط الدفاع: محمدوبيومى وباهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمود البدرى 
خط الوسط: محمود دونجا ومحمد مخلوف وعبدالرحمن مجدى وبيكيتى سيلفا وهمام طارق 
في خط الهجوم: ومحمد الشامى

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