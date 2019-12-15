تعرف على جوائز الأفضل في بطولة أفريقيا

اختتمت اليوم الأحد، منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" والتي استضافتها مصر بتتويج فريق فيروفيارو الموزمبيقي بلقب البطولة بعدما حقق الفوز بفارق نقطة وحيدة على إنتر كلوب الأنجولي في المباراة

النهائية.وجاءت الجوائز الفردية لأفضل اللاعبات في البطولة على النحو التالي:-إنجفيلد موكورو لاعبة فيروفيارو الموزمبيقي أفضل لاعبة في البطولة.-كيلسي ميتشيل لاعبة الأهلي أفضل صانعة ألعاب – وأفضل مسجلة ثلاثيات (28 ثلاثية) – هدافة البطولة (173 نقطة).-شاكيلا نان لاعبة الأهلي أفضل ريباوندر في البطولة (87 ريباوند).-أستو تراوري لاعبة إنتر كلوب الأنجولي أفضل لاعبة في مركز 3 .-أوديلينا مافانيلا لاعبة فيروفيارو الموزمبيقي أفضل لاعبة في مركز 4.