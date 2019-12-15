اختتمت اليوم الأحد، منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" والتي استضافتها مصر بتتويج فريق فيروفيارو الموزمبيقي بلقب البطولة بعدما حقق الفوز بفارق نقطة وحيدة على إنتر كلوب الأنجولي في المباراةالنهائية.
وجاءت الجوائز الفردية لأفضل اللاعبات في البطولة على النحو التالي:
-إنجفيلد موكورو لاعبة فيروفيارو الموزمبيقي أفضل لاعبة في البطولة.
-كيلسي ميتشيل لاعبة الأهلي أفضل صانعة ألعاب – وأفضل مسجلة ثلاثيات (28 ثلاثية) – هدافة البطولة (173 نقطة).
-شاكيلا نان لاعبة الأهلي أفضل ريباوندر في البطولة (87 ريباوند).
-أستو تراوري لاعبة إنتر كلوب الأنجولي أفضل لاعبة في مركز 3 .
-أوديلينا مافانيلا لاعبة فيروفيارو الموزمبيقي أفضل لاعبة في مركز 4.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على جوائز الأفضل في بطولة أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.