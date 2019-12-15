9 لاعبين من طلائع الجيش خارج مباراة الزمالك.. لهذا السبب

استبعاد طارق يحيي المدير الفني لفريق طلائع الجيش، 9 لاعبين وهم "عمرو جمال وأحمد كابوريا وعبدالرحمن زولا وإسلام سري ومحمد رزق وأحمد هاني وتالا نداي ومصطفي محمود"، من مواجهة الزمالك، غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الممتاز.

ويستعد فريق الجيش لمواجهة الزمالك، في السابعة ونصف مساء غدٍ الاثنين باستاد الجيش بالسويس، بالجولة الثامنة بمسابقه الدوري الممتاز.

ويغيب عمرو جمال مهاجم الفريق، لتعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية في المران الأخير، كما استبعد أحمد كابوريا من المباراة

لوجود شرط في إعارته من الزمالك يمنع ظهوره في مباراة الفريقين.

وتم استبعاد الثلاثي تالا نداي ومحمد رزق وإسلام سري بسبب الإصابة.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى 4 وخسر 2 وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.