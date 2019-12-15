كريستيانو رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام أودينيزي

أعلن ماوريتسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن تشكيل فريقه أمام أودينيزي، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي ، "الكالتشيو". في حراسة المرمى: جيجي بوفون في الدفاع: دي تشيليو، دانيلو، ديميرال، ليناردو بونوتشي، في الوسط: بينتاكور، بليز ماتويدي، رابيو، في الهجوم: كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، جونزالو هيجوايين

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