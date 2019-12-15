تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون بالبريميرليج

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه أمام إيفرتون خلال المباراة التي ستنطلق الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الـ17 من ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". جاء تشكيل الشياطين الحٌمر لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: دافيد دي خيا في الدفاع: أرون وان بيساكا، فيكتور ليندوف، هاري ماجواير، لوك شو Advertisements في الوسط: فريد، سكوت ماكتوميني، جيسي لينجارد في الهجوم: دانيال جيمس، أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد

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