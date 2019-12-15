“يويفا” يكشف النقاب عن مواجهات دور الـ32 لـ”يوروبا ليغ” الإثنين

يكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، غدًا الإثنين، مواجهات دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، والذي من المتوقع ان يشهد لقاءات متوازنة بين جميع الفرق المشاركة.

ووفقًا للوائح الاتحاد القاري للعبة فقد تأهل إلى دور الـ32 صاحبا المركزين الأول والثاني من كُل مجموعات من المجموعات الإثني عشر، بالإضافة ثمان فرق إحتلت المركز الثالث في مجموعات دوري الأبطال.

وتأهل من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، فرق إشبيلية واسبانيول وخيتافي (إسبانيا)، وأبويل نوقوسيا (قبرص)، ومالمو (السويد)، وكوبنهاجن (الدنمارك).

بالإضافة إلى فرق بازل (سويسرا)، ولاسك لينز (النمسا)، وسبورتنغ لشبونة وبورتو وسبورتنغ براجا (البرتغال)، وسيلتيك وجلاسكو رينجرز (اسكتلندا) وكلوج (رومانيا) وأرسنال وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد (إنجلترا) وأينتراخت فرانكفورت وفولفسبورغ(ألمانيا).

كما يتواجد أيضًا لودوجوريتس رازجراد (صربيا)، وجينت (بلجيكا) بالإضافة إلى باشاك شهير (تركيا) وروما (إيطاليا)، وألكمار (هولندا).

أما الأندية المتواجدة في الدوري الأوروبي وقادمة من دوري الأبطال فهي كلوب بروج (بلجيكا)، وأولمبياكوس (اليونان) وشاختار دونتيتسك (أوكرانيا)، وباير ليفركوزن (ألمانيا)، وريد بول سالسبورغ (النمسا) وانتر ميلان (إيطاليا) وبنفيكا (البرتغال)، وأياكس امستردام (هولندا).