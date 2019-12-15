فالنسيا يخسر جهود جاميرو وجوميز وسيليسين للإصابة

أعلن نادي فالنسيا مساء السبت أنه سيفتقد جهود مهاجمه الفرنسي كيفين جاميرو لفترة غير محددة بسبب الإصابة. ويعاني جاميرو من إصابة عضلية في الساق اليسرى مما سيحول دون مشاركته في المباراة أمام ريال مدريد مساء الأحد بالدوري الإسباني. وسجل جاميرو 32/ عاماً/ أربعة أهداف خلال 16 مباراة مع بلنسية هذا الموسم. وخسر بلنسية أيضاً جهود ماكسي جوميز والحارس ياسبر سيليسين بسبب إصابة عضلية أيضاً.

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