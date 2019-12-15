لوفرين خارج تشكيلة ليفربول فى كأس العالم للأندية

أبقى ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا مدافعه الكرواتي ديان لوفرين خارج تشكيلته التي من المقرر أن تصل الأحد الى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم، بينما ضم الهولندي جورجينيو فينالدوم.

وسيغيب لوفرن بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها الثلاثاء في المباراة التي فاز بها فريقه على سالزبورغ النمسوي 2-صفر، ما ضمن له التأهل الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها.

أما فينالدوم، فبدا أنه تعرض السبت خلال الفوز على واتفورد بثنائية نظيفة، إلى إصابة مماثلة، لكن النادي أورد اسمه ضمن تشكيلة اللاعبين الذين يستعدون لبدء مشاركتهم في البطولة الأربعاء، بخوض نصف النهائي ضد فريق مونتيري المكسيكي الذي تغلب على السد القطري 3-2 السبت.

ويجمع نصف النهائي الأول الثلاثاء بين الهلال السعودي بطل آسيا الذي فاز على الترجي التونسي بطل إفريقيا أمس بهدف نظيف، وفريق فلامينجو البرازيلي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية.

وأنضم لوفرن إلى آخرين يغيبون عن تشكيلة الفريق الأحمر بسبب الإصابة، أبرزهم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو والمدافع الكاميروني جويل ماتيب.

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وقال مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب تعليقاً على الإصابات في صفوف فريقه “تشكيلتنا تتقلص. هذا الأمر ليس لطيفاً”.

وكرر المدرب الألماني شكواه من كثرة ضغط المباريات على الفريق لاسيما في هذه الفترة من العام، اذ أن ليفربول سيخوض (بتشكيلة من الشبان) الثلاثاء مباراة في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد أستون فيلا، عشية خوض الفريق الأول اللقاء في نصف نهائي مونديال الأندية.

وكان كلوب قد تطرق الى وضع فينالدوم بعد مباراة واتفورد، مشيراً إلى أنه عانى من “إصابة عضلية ولا تريد أن يحدث ذلك للاعب. في هذه الأوقات (ضغط المباريات)، يمكن للإصابة أن تصبح أكثر سوءاً بشكل سريع”.

وأتاح فوز ليفربول بهدفي النجم المصري محمد صلاح السبت، للفريق الأحمر تعزيز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والإبتعاد بفارق عشر نقاط عن صاحب المركز الثاني ليستر سيتي الذي اكتفى بالتعادل مع نوريتش 1-1 في المرحلة السابعة عشرة.