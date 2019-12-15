تقرير | “سحر” كوتينيو يقود بايرن للعودة إلى المسار الصحيح

لم يكن من الممكن أن يقدم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو أكثر مما قدمه من أداء مذهل خلال الفوز الساحق لفريقه بايرن ميونخ على ضيفه فيردر بريمن 6 1/ أمس السبت في الدوري الألماني لكرة القدم.

احتفل كوتينيو بهذا الأداء المذهل عبر تسديد الكرة صوب مدرجات ملعب أليانز أرينا، حيث كانت تجلس ابنته ماريا وزميله تياجو قبل أن يستعرض مهاراته داخل الملعب.

إنها فرصة جيدة أن يحظى لاعب حصل على لقب هاتريك بمثل هذا الإحتفال، لكن كوتينيو لم يكتف فقط بتسجيل ثلاثة أهداف بل صنع هدفين أخرين لزميليه روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر، في واحدة من أفضل مبارياته منذ انتقاله للنادي البافاري قادماً من برشلونة الإسباني الصيف الماضي على سبيل الإعارة.

وسائل الإعلام الألماني أستخدمت كلمة “ساحر” التي يعرف بها كوتينيو في البرازيل ، كما تبارى كل من في بايرن ميونخ على الإشادة بالنجم البالغ من العمر 27 عاماً.

وقال هانسي فليك المدرب المؤقت لبايرن “كل من في الملعب أستمتع به، الفريق يشعر بالأمتنان حقاً للأداء الذي قدمه، لقد كان مذهلاً”.

ولم يختلف الحال بالنسبة لليفاندوفسكي الذي تلقى تمريرة حاسمة من كوتينيو ساهمت في تعزيز صدارته لقائمة هدافي البوندسليجا برصيد 18 هدفاً بعدما سجل هدفين في اللقاء.

وقال ليفاندوفسكي “كانت مباراته، من خلال لمساته وتحركاته، لقد لعب بشكل مذهل، نحن في حاجة إلى مثل هذا اللاعب، سعيد للغاية بإظهار قدراته الحقيقية”.

لكن كوتينيو نفسه ظل ملتزماً بالتواضع، حيث علق على أداؤه المذهل بالقول “دائماً أحاول تقديم أفضل ما لدي، في بعض الأحيان ينجح الأمر، وفي أحيان أخرى لا يحدث، كان من المهم حصد نقاط الفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب، هذا ما أردناه”.

وساهم كوتينيو في عودة بايرن إلى المسار الصحيح بعد هزيمتين متتاليتين أمام باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ.

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كانت مباراة فيردر بريمن نقطة تحول في مسيرة كوتينيو، الذي بدأ أنه أحد الخاسرين حين تولى فليك تدريب بايرن عقب إقالة نيكو كوفاتش الشهر الماضي.

في البداية كان فليك لا يدفع بكوتينيو في التشكيل الأساسي والمح البعض إلى أن اللاعب البرازيلي ربما يعيش نفس المعاناة التي كان عليها في برشلونة، حيث لم يقدم الأداء المنتظر منه منذ أنضمامه للنادي الكاتالوني في 2017 قادما من ليفربول الإنجليزي.

لكن كوتينيو رد على منتقديه وسجل هدفاً خلال الفوز على توتنهام الإنجليزي 3 1/ يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا قبل أن يسجل هاتريك أمام بريمن.

وقال فليك “ليس من السهل أن تثبت نفسك في ألمانيا”.

من جانبه أعرب حسن صالح حميدزيتش مدير الكرة في بايرن عن سعادته بالأداء الذي ظهر عليه كوتينيو.

وقال حميدزيتش “سعيد للغاية من أجله، لقد وصل إلى مستواه المعهود أخيراً”.

لكن يظل من غير الواضح ما إذا كان بايرن سيفعل بند شراء اللاعب بشكل نهائي من برشلونة الصيف المقبل مقابل دفع 120 مليون يورو (133 مليون دولار) حيث سيصبح حينها أغلى لاعب في تاريخ البوندسليجا.

وعلق كوتينيو على ذلك بالقول “لا نعرف ما الذي سيحدث، هذا ليس الوقت المناسب، إنه وقت الاستعداد للمباريات وتقديم أفضل ما لدي”.