ليفاندوفسكي يتقدم للمركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين للبوندسليجا

سجل المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي هدفين خلال الفوز الساحق لفريقه بايرن ميونخ على ضيفه فيردر بريمن 6 1/ ليقتسم المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الألماني.

ويقتسم ليفاندوفسكي المركز الثالث مع يوب هاينكس المدرب السابق لبايرن برصيد 220 هدفا لكل منهما.

وسجل هاينكس أهدافه من خلال تواجده في ناديي بوروسيا مونشنجلادباخ وهانوفر.

وإحترف ليفاندوفسكي في البوندسليجا في 2010 من بوابة بوروسيا دورتموند قبل أن ينتقل إلى بايرن في .2014

ووصف المهاجم البولندي متصدر قائمة هدافي الموسم الحالي من البوندسليجا برصيد 18 هدفاً، هاينكس بأنه “اسطورة”. ويتصدر جيرد مولر أسطورة بايرن ميونخ، قائمة الهدافين التاريخيين للبوندسليجا برصيد 365 هدفا ويحل كلاوس فيشر في المركز الثاني بتسجيله 268 هدفا مع أندية شالكه وكولون وميونخ 1860 وبوخوم.