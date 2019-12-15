قرعة ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا: الأندية المشاركة في سطور

في ما يأتي أرقام ومعطيات عن الأندية التي تأهلت الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، والذي تسحب قرعته الإثنين في مقر الاتحاد القاري (ويفا) في مدينة نيون السويسرية: – ليفربول الإنكليزي – تصنيف ويفا: 8 دور المجموعات: فاز أربع مرات وتعادل مرة وخسر مرة الهداف: المصري محمد صلاح (4) الموسم الماضي: أحرز اللقب تاريخه في المسابقة: توج بطلاً ست مرات أعوام 1977، 1978، 1981، 1984، 2005 و2019 – ريال مدريد الإسباني – تصنيف ويفا: 1 دور المجموعات: فاز ثلاث مرات وتعادل مرتين وخسر مرة الهداف: البرازيلي رودريغو والفرنسي كريم بنزيمة (4) الموسم الماضي: ثمن النهائي تاريخه في المسابقة: توج بطلا 13 مرة (رقم قياسي) أعوام 1956، 1957، 1958، 1959، 1960، 1966، 1998، 2000، 2002، 2014، 2016، 2017، 2018. – برشلونة الإسباني – تصنيف ويفا: 2 دور المجموعات: فاز أربع مرات وتعادل مرتين الهداف: الأوروغوياني لويس سواريز (3) الموسم الماضي: نصف النهائي تاريخه في المسابقة: توج بطلاً خمس مرات أعوام 1992، 2006، 2009، 2011، 2015 – بايرن ميونيخ الألماني – تصنيف ويفا: 3 دور المجموعات: فاز في ست مباريات من ست الهداف: البولندي روبرت ليفاندوفسكي (10) الموسم الماضي: ثمن النهائي تاريخه في المسابقة: توج بطلا خمس مرات أعوام 1974، 1975، 1976، 2001، 2013 – أتليتكو مدريد الإسباني – تصنيف ويفا: 4 دور المجموعات: فاز ثلاث مرات وتعادل مرة وخسر مرتين الهداف: ألفارو موراتا والبرتغالي جواو فيليكس (2) الموسم الماضي: ثمن النهائي تاريخه في المسابقة: أفضل نتيجة حلوله وصيفا ثلاث مرات أعوام 1974، 2014 و2016 – يوفنتوس الإيطالي – تصنيف ويفا: 5 دور المجموعات: فاز خمس مرات وتعادل مرة الهداف: الأرجنتيني باولو ديبالا (3) الموسم الماضي: ربع النهائي تاريخه في المسابقة: توج بطلاً مرتين عامي 1985 و1996 – مانشستر سيتي الإنجليزي – تصنيف ويفا: 6 دور المجموعات: فا أربع مرات وتعادل مرتين الهداف: رحيم سترلينج (5) الموسم الماضي: ربع النهائي تاريخه في المسابقة: أفضل نتيجة بلوغ نصف النهائي في 2016 – باريس سان جيرمان الفرنسي – تصنيف ويفا: 7 دور المجموعات: فاز خمس مرات وتعادل مرة الهداف: كيليان مبابي والأرجنتيني ماورو إيكاردي (5) الموسم الماضي: ثمن النهائي تاريخه في المسابقة: أفضل نتيجة بلوغ نصف النهائي عام 1995. Advertisements – توتنهام هوتسبر الإنجليزي – تصنيف ويفا: 12 دور المجموعات: فاز ثلاث مرات وتعادل مرة وخسر مرتين الهداف: هاري كين (6) الموسم الماضي: حل وصيفاً تاريخه في المسابقة: أفضل نتيجة الحلول وصيفا عام 2019 – تشيلسي الإنجليزي – تصنيف ويفا: 13 دور المجموعات: فاز ثلاث مرات وتعادل مرتين وخسر مرة الهداف: تامي أبراهام، الإسباني سيزار أزبيليكويتا والإيطالي جورجينيو (2) الموسم الماضي: بطل مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” تاريخه في المسابقة: توج بطلا عام 2012 – بوروسيا دورتموند الألماني – تصنيف ويفا: 14 دور المجموعات: فاز ثلاث مرات وتعادل مرة وخسر مرتين الهداف: المغربي أشرف حكيمي (4) الموسم الماضي: ثمن النهائي تاريخه في المسابقة: توج بطلا عام 1997 – نابولي الإيطالي – تصنيف ويفا: 15 دور المجموعات: فاز ثلاث مرات وتعادل ثلاث مرات الهداف: البلجيكي درايس مرتنز (5) الموسم الماضي: خرج من دور المجموعات وبلغ ربع نهائي “يوروبا ليغ” تاريخه في المسابقة: أفضل نتيجة بلوغ ثمن النهائي في 2012 و2017 – ليون الفرنسي – تصنيف ويفا: 17 دور المجموعات: فاز مرتين وتعادل مرتين وخسر مرتين الهداف: الهولندي ممفيس ديباي (5) الموسم الماضي: ثمن النهائي تاريخه في المسابقة: أفضل نتيجة بلوغ نصف النهائي في 2010 – فالنسيا الإسباني – تصنيف ويفا: 25 دور المجموعات: فاز ثلاث مرات وتعادل مرتين وخسر مرة الهداف: رودريغو (2) الموسم الماضي: خرج من دور المجموعات وبلغ الدور نصف النهائي في “يوروبا ليغ” تاريخه في المسابقة: أفضل نتيجة حلوله وصيفا عامي 2000 و2001 – لايبزيج الألماني – تصنيف ويفا: 37 دور المجموعات: فاز ثلاث مرات وتعادل مرتين وخسر مرة الهداف: تيمو فيرنر والنمسوي مارسيل سابتسير والسويدي إميل فورسبرغ (2) الموسم الماضي: خرج من دور المجموعات في “يوروبا ليغ” تاريخه في المسابقة: لم يتوج باللقب، وأفضل نتيجة له هي بلوغه ثمن النهائي هذا الموسم – أتالانتا الإيطالي – تصنيف ويفا: 56 دور المجموعات: فاز مرتين وتعادل مرة وخسر ثلاث مرات الهداف: الكرواتي ماريو باساليتش (2) الموسم الماضي: الأدوار التمهيدية لمسابقة “يوروبا ليغ” تاريخه في المسابقة: يشارك في ثمن النهائي للمرة الأولى

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