اوزيل يتسبب في حرمان الصينيين من مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي

أستبعدت قناة “سي سي تي في” الصينية الحكومية مباراة آرسنال مع مانشستر سيتي من جدول البث اليومي لها بسبب إنتقاد الألماني مسعود أوزيل لاعب آرسنال للسياسات الصينية.

وكان من المقرر أن تبث “سي سي تي في” مباراة ارسنال مع مانشستر سيتي التي تقام في وقت لاحق اليوم الأحد ضمن فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنها امتنعت عن ذلك بسبب انتقاد أوزيل للمعاملة التي يلقاها مسلمي الويغور في الصين.

ونشر اوزيل بيانا عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنتقد خلالها السياسات التي تتبعها الصين مع مسلمي الويغور.

ووصف الاتحاد الصيني لكرة القدم تصريحات أوزيل بأنها “غير مقبولة” و”جرحت مشاعر” الجماهير الصينية، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم. وقررت قناة “سي سي تي في” بث مباراة توتنهام مع وولفرهامبتون بدلا من مباراة ارسنال مع سيتي.

وكان أكثر من مليون شخص من عرقية الويغور وغيرهم من الأقليات قد تم احتجازهم في معسكرات إعتقال، حسب نشطاء حقوق إنسان والأمم المتحدة. وتقول الحكومة الصينية إنها تقوم بإعادة تعليم هؤلاء الأشخاص “من أجل مكافحة التطرف الإسلامي”.