مدرب مونتيري يعترف بالأخطاء ويؤكد على أهمية علاجها لمنافسة ليفربول

أكد الأرجنتيني أنطونيو محمد المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي أن فريقه يحتاج إلى معالجة بعض السلبيات والأخطاء التي أرتكبها اليوم في مباراته أمام السد القطري إذا أرادج المنافسة بقوة مع ليفربول الإنجليزي في مباراتهما المقررة يوم الأربعاء المقبل بالمربع الذهبي لكأس العالم للأندية.

وتغلب مونتيري المكسيكي على السد القطري 3 / 2 اليوم السبت في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بقطر ليتأهل إلى المربع الذهبي الذي يلتقي فيه ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل.

وقال أنطونيو محمد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “كانت المباراة صعبة وقوية مثلما توقعنا وحاولنا استعادة الكرة من المنافس دائماً. واجهنا فريقا شرساً وأشعر بالسعادة للتأهل إلى المربع الذهبي”.

وعن الرسالة التي قدمها للاعبين قبل المباراة القادمة أمام ليفربول ، قال المدرب : “علينا أن نطوي الصفحة ونستعد بقوة لليفربول لأنه منافس يجبرك على اللعب بشكل أفضل. وإذا لعبنا كما لعبنا اليوم لن نتمكن من منافسته. ولهذا علينا الإرتقاء بمستوانا”.

وأوضح : “نعرف الفرق التي نواجهها ويفترض أن نلتزم مع أنفسنا إذا أردنا الفوز. ليفربول هو المرشح الأفضل للفوز على الورق لأنه الأفضل في العالم ولكن ربما تكون لدينا الإمكانيات لمنافسته إذا تلافينا الأخطاء على أرض الملعب”.

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وعن تفسيره لتفوق كرة القدم الأوروبية في السنوات الماضية ، قال محمد : “أعتقد أن الهيكلة والنظام هي السبب الرئيسي فالكرة اللاتينية وخاصة البرازيلية تراجعت بسبب إفتقاد هذا. فلامنجو احتفظ بالعديد من لاعبيه ولذلك ينافس بشراسة محليا وقاريا فيما تركنا العديد من النجوم ترحل من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا ما أضعف الكرة اللاتينية”.

وقال محمد : “سنحاول تقديم مباراة قوية ونستعد لهذا. وكلما كان المنافس قويا يجبرنا على الارتقاء بمستوانا لمجاراته ومنافسته”.

وأشار : “نحن في أمريكا نقترب من نهاية الموسم ولهذا نصل مرهقين إلى مثل هذه البطولات بعكس الفرق الأوروبية التي ما زالت في منتصف الموسم. ولكننا نسعى لتقديم أداء جيد يمتع الجماهير”.

وأضاف : “سنضغط على ليفربول ليعاني المنافس وندفع لإرتكاب الأخطاء. إذا بادرنا في التسجيل مثل اليوم ، سنكون محظوظين. نعلم مدى صعوبة المباراة ولكننا سنسعى لتقديم مباراة قوية”.

واعترف محمد في نهاية حديثه: “ارتكبنا اليوم العديد من الأخطاء المتنوعة وتخاذلنا نسبيا بعد التقدم 2 / صفر وكان علينا مواصلة الضغط على السد ولهذا نحتاج إلى عدم التراخي أمام ليفربول وأن نعالج السلبيات والأخطاء. علينا أن نراجع هذه الأخطاء”.