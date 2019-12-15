رياضة | مانشستر يونايتد يزاحم إنتر ميلان على نجم نادي بارما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يزاحم إنتر ميلان على نجم نادي بارما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي مانشستر يونايتد أرسل كشافيه لمدينة نابولي أمس السبت، من أجل متابعة مباراة نابولي وبارما التيأقيمت أمس بملعب سان باولو، وانتهت بخسارة نابولي بهدفين مقابل هدف.

وأضافت لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، أن مانشستر يونايتد يتابع نجم الوسط السويدي ديان كلوسيفيسكي لاعب نادي بارما، تمهيداً لضمه في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ولفت كولوسيفسكي الإنظار خلال المباراة، بتسجيله الهدف الأول في شباك نابولي، بعد مرور خمس دقائق فقط، مما أثار إعجاب كشافي اليونايتد.

وأفادت التقارير أن مسئولي مانشستر يونايتد يحضرون لعرض بقيمة 30 مليون يورو من أجل ضم السويدي الدولي صاحب الـ 19 عاماً فقط.

Advertisements

ويلعب ديان هذا الموسم معاراً من نادي أتلانتا، وهو مالك بطاقة اللاعب، لذلك سيتعين على إدارة اليونايتد الدخول في مفاوضات مع نادي أتلانتا لضم اللاعب.

ويبدو أن إدارة الشياطين الحمر ستتجه لأهداف أخرى في السوق، بعد المطالب المادية الباهظة لنادي أتليتيكو مدريد في صفقة ساؤول نيجويز، حيص طلب إدارة الروخي بلانكوس ما يفوق مبلغ 120 مليون يورو.

وسيلاقي اليونايتد منافسة من إنتر ميلان على ضم اللاعب، الذي ذكرت بعض التقارير أن النيرادزوري مستعد لدفع مبلغ 35 مليون يورو لضم اللاعب في يناير المقبل.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي بملعب أولد ترافورد في الجولة 17، حيث يحتل اليونايتد المركز السادس برصيد 24 نقطة.