رياضة | عودة البعثة المصرية للأولمبياد الخاص بعد المشاركة بكأس الشيخ بن حمد للفروسية بالبحرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة البعثة المصرية للأولمبياد الخاص بعد المشاركة بكأس الشيخ بن حمد للفروسية بالبحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت ظهر اليوم الأحد بعثة الأولمبياد الخاص المصري بعد الآنجاز الكبير الذي حققوه بكأس الفروسية الإقليمي للأولمبياد الخاص كأس الشيخ خالد بن حمد والتي أستضافتها ممكلة البحرين خلال الفترة من 11 حتي 15 من شهر ديسمبر الجاري بمشاركة 8 دول عربية .

عبر الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري عن سعادته بآنجاز فرسان الأولمبياد الخاص المصري وتحقيقهم لخمسة ميداليات متنوعة أربعة فضيات وبرونزية ، مرسلاً تهانيه إلي أعضاء البعثة المصرية جميعهم للنتائج الطيبة والأنجاز الذي حققته البعثة المصرية في ثاني مشاركتها في تلك الكأس الإقليمية الهامة .

وتشكلت البعثة المصرية للأولمبياد الخاص من الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة، والعقيد أحمد مصطفي قنديل مديرًا فنيًا، والفارس عبد الهادي سيد خليفة من النادي الأهلي والفارس كريم المسلمي من نادي فروسية القوات المسلحة.