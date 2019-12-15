رياضة | فريق "دجلة" لألعاب قوى القدرات الخاصة يحصد ميداليات بطولة كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق "دجلة" لألعاب قوى القدرات الخاصة يحصد ميداليات بطولة كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد أبطال وادى دجلة لذوي الاحتياجات الخاصة 7 ميداليات متنوعة، في منافسات بطولة كأس مصر لألعاب القوى، والتي جرت في الفترة بين 7 إلى 9 من ديسمبر الجاري، بالمركز الأوليمبي، تحت إشراف الدكتور وليد خلف، رئيس الجهاز الفني للفريق، والكابتن وليد سيد، المدرب العام.

وتوج بالميداليات الذهبية في سباق العدو كلًا من اللاعب محمد أحمد في سباق الـ 800 متر، واللاعبة لينا محمد في سباق الـ 100 متر. كما تم تكريم كل من اللاعبين عمر أحمد وسلمى حجي عن سباق الـ 1500 متر، بواقع ميدالية برونزية لكل لاعب.

وحصلت البطلة الدجلاوية نوران عبد الوهاب على ميداليتين مختلفتين بواقع ميدالية فضية في سباق الـ 100 متر، وميدالية برونزية في سباق الـ 200 متر. وعلى صعيد مسابقة الرمح، توجت اللاعبة بوسي علي بالميدالية الذهبية.