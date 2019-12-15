رياضة | افتتاح بطولة العالم للأسكواش في واشنطن .. وطارق مؤمن يحمل العلم المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح بطولة العالم للأسكواش في واشنطن .. وطارق مؤمن يحمل العلم المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم حفل افتتاح بطولة العالم للاسكواش التي تستضيفها واشنطن خلال الفترة بين 15 إلى 21 ديسمبر الجاري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث حمل طارق مؤمن قائد منتخب الفراعنة وبطل العالم علم مصر بين أعلام الدور المشاركة.

والتقطت المنتخبات المشاركة صوراً تذكارية على هامش النسخة رقم 27، وتضم مجموعة الفراعنة منتخبي أمريكا وسويسرا، حيث يسعى المنتخب الوطني للحفاظ على لقب البطولة الذي يحمله من النسخة الماضية.

ويمثل الفراعنة في هذه النسخة كل من علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن، تحت القيادة الفنية لأمير وجيه مدرب الفراعنة.

ويترأس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش بعثة الفراعنة في الولايات المتحدة الأمريكية والمحاسب احمد محسن عضو مجلس الادارة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي.