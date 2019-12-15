رياضة | تعرف على جوائز الأفضل في بطولة افريقيا لكرة السلة سيدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جوائز الأفضل في بطولة افريقيا لكرة السلة سيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم السبت منافسات بطولة افريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" والتي استضافتها مصر بتتويج فريق فيروفيارو الموزمبيقي بلقب البطولة بعدما حقق الفوز بفارق نقطة وحيدة على انتر كلوب الانجولي في المباراة النهائية. وجاءت الجوائز الفردية لأفضل اللاعبات في البطولة على النحو التالي: -إنجفيلد موكورو لاعبة فيروفيارو الموزمبيقي أفضل لاعبة في البطولة -كيلسي ميتشيل لاعبة الأهلي أفضل صانعة ألعاب – وأفضل مسجلة ثلاثيات (28 ثلاثية) – هدافة البطولة (173 نقطة) Advertisements -شاكيلا نان لاعبة الأهلي أفضل ريباوندر في البطولة (87 ريباوند) -أستو تراوري لاعبة انتر كلوب الأنجولي أفضل لاعبة في مركز 3 -أوديلينا مافانيلا لاعبة فيروفيارو الموزمبيقي أفضل لاعبة في مركز 4 -تيارا شانتيه داير محترفة نادي سبورتنج أفضل لاعبة في مركز 5

Advertisements