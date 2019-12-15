رياضة | كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الطلائع في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الطلائع في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة مباراة طلائع الجيش فى الجولة الثامنة، لبطولة الدوري والمقرره في السابعه والنصف مساء غدًا الإثنين، على ملعب الجيش بمدينه السويس.

وفيما يلي قائمة الزمالك :

محمد عواد - ابو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى

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محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمد عنتر- احمد عيد في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - امام عاشور يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط

مصطفي محمد - عمر السعيد في خط الهجوم