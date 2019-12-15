رياضة | صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة لخطف نجم أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة لخطف نجم أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي برشلونة في خط المنافسة مع ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط الهولندي فان دي بيك لاعب فريق أياكس أمستردام، وذلك بحسب ما كشفته تقارير صحفية في إسبانيا.

وكشفت صحيفة "السبورت" الإسبانية بأن البارسا يزاحم ريال مدريد في عملية التعاقد مع فان دي بيك صاحب الـ22 عامًا الذي أخذ موافقة ناديه بالرحيل نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة بأن عملية انتقال فان دي بيك إلى أي ناد سواء ريال مدريد أو برشلونة ربما تتكلف 50 أو 60 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة بأن ريال مدريد يتفاوض بالفعل مع وكلاء أعمال لاعب الوسط، ولا يستبعد أن يقدم البارسا عرضه هو الآخر.

ويسعى برشلونة لتعزيز خط وسطه في ظل الأنباء التي ربطت لاعبه أرتورو فيدال بالرحيل عن النادي الكتالوني واهتمام أكثر من ناد بالحصول على خدماته وفي مقدمتهم إنتر ميلان الإيطالي.