شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو وديبالا يقودا هجوم يوفنتوس أمام أودينيزي في الكالتشيو والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة أودينيزي، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: بوفون خط الدفاع: دي تشيليو – ديميرال – بونوتشي – دانيلو خط الوسط: رابيوت – ماتويدي – بينتاكور Advertisements خط الهجوم: هيجواين – باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو. بينما جاء تشكيل أودينيزي كالتالي: حراسة المرمى: خوان موسو خط الدفاع: برام نويتينك _ وليام تروست إيكونج _سيباستيان دي مايو _ ينز لارسِن خط الوسط: سيكو فوفانا _ رولاندو ماندراجورا _ رودريجو دي بول خط الهجوم: هيد تير أفيست _ كيفن لازانيا _ ستيفانو أوكاكا. ويحتل البيانكونيري المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد أودينيزي في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

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