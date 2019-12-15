شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لمانشستر يونايتد أمام إيفرتون في البريميرليج والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 مانشستر يونايتد أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة إيفرتون في ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي: Advertisements حراسة المرمى : ديفيد دي خيا. خط الدفاع : آرون وان بيساكا ، فيكتور ليندلوف ، هاري ماجواير ، لوك شاو خط الوسط : سكوت ماكتوميناي ، فريد ، جيمس خط الهجوم : جيسي لينجارد ، ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال. ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السادسة عشر برصيد 17 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل ناري لمانشستر يونايتد أمام إيفرتون في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.