شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام بالقوة الضاربة أمام وولفرهامبتون في البريميرليج والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 توتنهام أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، عن تشكيل فريقه لمواجهة وولفرهامبتون، بملعب "مولينيو" ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حراسة المرمى: جازانيجا. Advertisements خد الدفاع: فيرتونخين – سانشيز – ألدرفايرلد – أورييه. خط الوسط: إيريك داير – سيسوكو – ديلي ألي. خط الهجوم: سون هيونج مين – لوكاس مورا – هاري كين. ويحتل توتنهام المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن وولفرهامبتون صاحب المركز السادس.

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