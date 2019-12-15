اخبار الرياضه

القائمة النهائية لـ ليفربول المشاركة في  كأس العالم للأندية

0 نشر
محمد الدمتناوي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة النهائية لـ المشاركة في  كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في النسخة السادسة عشر من بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي ليفربول بطل أمام مونتيري بطل قارة كونكاف يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت القائمة تواجد فينالدوم والذي تعرض لإصابة يوم أمس في مباراة واتفورد بالدوري الإنجليزي، وغياب داين لوفرين للإصابة.

Advertisements

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون، أدريان، لونيجران.

الدفاع: فان دايك، جوميز، روبرتسون، أرنولد، نيكو ويليامز.

الوسط: كيتا، فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، شاكيري، ميلنر، كورتس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو، أوريجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القائمة النهائية لـ ليفربول المشاركة في  كأس العالم للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا