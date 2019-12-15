- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة النهائية لـ ليفربول المشاركة في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل
الأحد 15 ديسمبر 2019
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في النسخة السادسة عشر من بطولة كأس العالم للأندية.
ويلتقي ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا أمام مونتيري بطل قارة كونكاف يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.
وشهدت القائمة تواجد فينالدوم والذي تعرض لإصابة يوم أمس في مباراة واتفورد بالدوري الإنجليزي، وغياب داين لوفرين للإصابة.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون، أدريان، لونيجران.
الدفاع: فان دايك، جوميز، روبرتسون، أرنولد، نيكو ويليامز.
الوسط: كيتا، فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، شاكيري، ميلنر، كورتس جونز.
الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو، أوريجي.
كانت هذه تفاصيل خبر القائمة النهائية لـ ليفربول المشاركة في كأس العالم للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.