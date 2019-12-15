انت الان تتابع اوزيل يتسبب في حرمان الصينيين من مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الألماني مسعود اوزيل لاعب ارسنال

استبعدت قناة "سي سي تي في" الصينية الحكومية مباراة ارسنال مع مانشستر سيتي من جدول البث اليومي لها بسبب انتقاد الألماني مسعود اوزيل لاعب ارسنال للسياسات الصينية.

وكان من المقرر أن تبث "سي سي تي في" مباراة ارسنال مع مانشستر سيتي التي تقام في وقت لاحق اليوم الأحد ضمن فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنها امتنعت عن ذلك بسبب انتقاد اوزيل للمعاملة التي يلقاها مسلمي الويغور في الصين.

ونشر اوزيل بيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقد خلالها السياسات التي تتبعها الصين مع مسلمي الويغور.

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ووصف الاتحاد الصيني لكرة القدم تصريحات اوزيل بأنها "غير مقبولة" و"جرحت مشاعر" الجماهير الصينية، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم. وقررت قناة "سي سي تي في" بث مباراة توتنهام مع وولفرهامبتون بدلا من مباراة ارسنال مع سيتي.

وكان أكثر من مليون شخص من عرقية الويغور وغيرهم من الأقليات قد تم احتجازهم في معسكرات اعتقال، حسب نشطاء حقوق إنسان والأمم المتحدة. وتقول الحكومة الصينية إنها تقوم بإعادة تعليم هؤلاء الأشخاص "من أجل مكافحة التطرف الإسلامي".