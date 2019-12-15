شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية «كوبري» صلاح يعلق على هدف الملك المصري المدهش في «واتفورد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق مدافع نادي واتفورد، البلجيكي كريستيان كاباسيلي، الذي كان ضحية «الكعب»، الذي سجل منه اللاعب المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه، أمس السبت، على الهدف بطريقة طريفة، اليوم الأحد.

ونشر «كاباسيلي» تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، تضمنت صورة له وهو ينظر بحزن إلى لاعبي ليفربول وهم يحتفلون بهدف صلاح. بحسب «سي إن إن».

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وكتب اللاعب البلجيكي تعليقًا على الصورة، قال فيه: «عندما أدركت أنك ستكون جزءًا من ملخصات الدوري الإنجليزي لسنوات كثيرة». على حد تعبيره.

وكان كاباسيلي ضحية الهدف الذي سجله صلاح بكعب قدمه، بعد أن مرت الكرة بين قدميه وسكنت شباك فريقه، معلنة الهدف الثاني لليفربول.

وتألق صلاح في مباراة واتفورد، بعد أن سجل هدفين، ضمنا نقاط المباراة لـ«الريدز» والاستمرار في صدارة «البريميرليج».