شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، تدريباته اليوم الأحد، تحت قيادة أحمد حسام «ميدو» المدير الفني للفريق، استعدادا لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدورى الممتاز.

وعكف «ميدو» على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الإسماعيلي الماضية والتي خسرها الفريق بهدفين نظيفين، وذلك لتفادى تكرارها.

يدخل فريق المقاصة المباراة وهو في المركز الـ14 برصيد 7 نقاط، فيما يدخل الاتحاد اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 14 نقطة.