شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، تدريباته اليوم الأحد، تحت قيادة أحمد حسام «ميدو» المدير الفني للفريق، استعدادا لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدورى الممتاز.
وعكف «ميدو» على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الإسماعيلي الماضية والتي خسرها الفريق بهدفين نظيفين، وذلك لتفادى تكرارها.
يدخل فريق المقاصة المباراة وهو في المركز الـ14 برصيد 7 نقاط، فيما يدخل الاتحاد اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 14 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.