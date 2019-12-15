قائمة ليفربول المشاركة في  كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

محمد الدمتناوي



أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في النسخة السادسة عشر من بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا أمام مونتيري بطل قارة كونكاف يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت القائمة تواجد فينالدوم والذي تعرض لإصابة يوم أمس في مباراة واتفورد بالدوري الإنجليزي، وغياب داين لوفرين للإصابة.

Advertisements

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون، أدريان، لونيجران.

الدفاع: فان دايك، جوميز، روبرتسون، أرنولد، نيكو ويليامز.

الوسط: كيتا، فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، شاكيري، ميلنر، كورتس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو، أوريجي.