- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة ليفربول المشاركة في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
محمد الدمتناوي
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في النسخة السادسة عشر من بطولة كأس العالم للأندية.
ويلتقي ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا أمام مونتيري بطل قارة كونكاف يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.
وشهدت القائمة تواجد فينالدوم والذي تعرض لإصابة يوم أمس في مباراة واتفورد بالدوري الإنجليزي، وغياب داين لوفرين للإصابة.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون، أدريان، لونيجران.
الدفاع: فان دايك، جوميز، روبرتسون، أرنولد، نيكو ويليامز.
الوسط: كيتا، فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، شاكيري، ميلنر، كورتس جونز.
الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو، أوريجي.
كانت هذه تفاصيل خبر قائمة ليفربول المشاركة في كأس العالم للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.