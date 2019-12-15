مانشستر يونايتد يسعى لخطف هدف برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

أفادت تقارير أن مانشستر يونايتد يفكر في صفقة مزدوجة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني للثنائي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز ولياندرو باريديس.



يحرص أول يونار سولسكاير مدرب يونايتد على تعزيز فريقه في يناير بعد النصف الأول المخيبة للآمال من الحملة التي شهدت فوزهم في ست مباريات فقط من 16 مباراة في الدوري.

تم ربط أمثال إيرلينج براوت هالاند وجادون سانشو بالانتقالات إلى أولد ترافورد ، وتشير The Mirror إلى أن بطل إنجلترا 20 مرة قد أضاف مارتينيز وباريديس إلى قائمتهما القصيرة.

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أسس مارتينيز نفسه كواحد من أكثر المهاجمين في أوروبا برصيد ثمانية أهداف في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وخمسة في دوري أبطال أوروبا بالفعل هذا الموسم ، ومن المفهوم أنه منفتح على التحرك بعد فشل إنتر ميلان في التأهل لمراحل خروج المغلوب من البطولة الأخيرة .

أفادت تقارير أن برشلونة ينظر إلى مارتينيز كخليفة مثالي طويل الأجل للويس سواريز ، لكن يونايتد قد يتطلع إلى التغلب على العمالقة الإسبان إلى اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في يناير.

يمكن أن يكون باريديس حراً في ترك باريس سان جيرمان بعد أن فشل في شق طريقه نحو خطط توماس توشيل في حديقة الامراء ، حيث شارك في أربع مباريات فقط في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

يعتقد أن باريس سان جيرمان يبحث في تعزيزات خط الوسط المحتملة في يناير ، بما في ذلك ألان نابولي ، والذي من المحتمل أن يفتح الباب أمام باريديس البالغ من العمر 24 عامًا للمغادرة.

يستوفي كلا اللاعبين معايير سولسكاير لنقل أهداف اللاعبين الشباب مع وجود مجال للتحسين ، بدلاً م