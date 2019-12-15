شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يجدد مطلبه باستعارة عمار حمدى صانع ألعاب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويدخل الاتحاد السكندرى فى منافسة مع إنبى حول طلب استعارة عمار حمدى من الأهلى والذى تألق مع المنتخب الأولمبى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.
ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى فايلر، مدى إمكانية إعارة عمار حمدى فى انتقالات الشتاء من عدمه، بعدما سبق وطلب الاتحاد السكندرى الحصول على خدمات اللاعب فى الصيف الماضى ورفضت إدارة الأهلى التفريط فى جهوده وقتها.
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