شكرا لقرائتكم الاسماعيلي ضد نادى مصر .. دقيقة حداد على روح الحكم محمد فرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت مباراة الاسماعيلي وإف سي مصر والتي يستضيفها استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، بالوقوف دقيقة حداد على روح الحكم محمد فرج ابن محافظة الاسماعيلية. وبدأ الاسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من: Advertisements محمد مجدي، باهر المحمدي، محمد هشام، محمد بيومي، محمود البدري، محمود دونجا، محمد مخلوف، بيكيتا سيلفا، همام طارق، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي. فيما جاء تشكيل نادى مصر بقيادة عبد الناصر محمد كالتالى: عصام ثروت فى حراسة المرمى، أحمد سعيد أوكا ومحمود شبانة ورمزى خالد وعلاء عطا فى الدفاع، محمود توبة ومحمود رامبو وإسلام صالح ومصطفى سلطان فى خط الوسط، عمر حبشى وشريف أشرف فى الهجوم".

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