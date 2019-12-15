شكرا لقرائتكم أخيط فين مفيش فى وشك مكان .. سر رفض طبيب الزمالك خياطة وجه محمود علاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشارك محمود علاء فى مباراة الزمالك غدا أمام طلائع الجيش، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، واضعا اللاصق الطبي بناءا على تعليمات طبيب الفريق، وبالفعل قام الفرنسي كارتيرون بضم اللاعب لقائمة المباراة بعد تلقيه تأكيدات بإمكانية مشاركته بعد وضع اللاصق دون أى آثار جانبية.
وجاءت قائمة الزمالك ضد طلائع الجيش كالتالى:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي.
خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد عيد - إسلام جابر - محمد عنتر.
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - كريم بامبو - إمام عاشور.
خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.
ويغيب عن الزمالك ضد طلائع الجيش، كلا من محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وحازم إمام وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش للإصابة.
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