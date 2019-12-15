شكرا لقرائتكم أخيط فين مفيش فى وشك مكان .. سر رفض طبيب الزمالك خياطة وجه محمود علاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض محمد أسامة طبيب الفريق الكروي بنادي الزمالك، إجراء خياطة فى وجه محمود علاء مدافع الفريق، بعد تعرض الأخير لجرح قطعي فى الوجه خلال المباراة الأخيرة أمام بيراميدز، بالدوري المصري، والتى حسمها الأبيض بثنائية نظيفة.

ويكمن سر رفض طبيب الزمالك، إجراء خياطة فى وجه محمود علاء، بسبب تعرض اللاعب لعدة إصابات فى نفس المكان خلال أوقات سابقة، وبالتالي لا يمكن إجراء خياطة جديدة، مفضلا وضع لاصق طبي على وجه محمود علاء فى موضع الإصابة.

ويشارك محمود علاء فى مباراة الزمالك غدا أمام طلائع الجيش، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، واضعا اللاصق الطبي بناءا على تعليمات طبيب الفريق، وبالفعل قام الفرنسي كارتيرون بضم اللاعب لقائمة المباراة بعد تلقيه تأكيدات بإمكانية مشاركته بعد وضع اللاصق دون أى آثار جانبية.

وجاءت قائمة الزمالك ضد طلائع الجيش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي.

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خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد عيد - إسلام جابر - محمد عنتر.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - كريم بامبو - إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.

ويغيب عن الزمالك ضد طلائع الجيش، كلا من محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وحازم إمام وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش للإصابة.