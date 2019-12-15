شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. سر رفض طبيب الزمالك خياطة وجه محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر
وتواجد محمود علاء فى قائمة الزمالك استعدادا لمباراة الغد أمام طلائع الجيش، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، بناء على رغبة الفرنسي كارتيرون المدير الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. سر رفض طبيب الزمالك خياطة وجه محمود علاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.