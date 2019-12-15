سوبر كورة.. سر رفض طبيب الزمالك خياطة وجه محمود علاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محمد أسامة طبيب الفريق الكروي بنادي الزمالك، إجراء خياطة فى وجه محمود علاء مدافع الفريق، بعد تعرض الأخير لجرح قطعي فى الوجه خلال المباراة الأخيرة أمام بيراميدز، بالدوري المصري، والتى حسمها الأبيض بثنائية نظيفة. وتواجد محمود علاء فى قائمة الزمالك استعدادا لمباراة الغد أمام طلائع الجيش، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، بناء على رغبة الفرنسي كارتيرون المدير الفني. ويغيب عن قائمة الزمالك ضد طلائع الجيش، كل من، محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وحازم إمام وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش للإصابة. لمعرفة سر رفض طبيب الزمالك خياطة وجه محمود علاء، اضغط هنا..

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