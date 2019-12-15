شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يقود مران المستبعدين من مباراة الحدود مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد سامي قمصان، المدرب المساعد بفريق الأهلي صباح اليوم الأحد، مران اللاعبين الغائبين عن لقاء حرس الحدود المنتظر إقامته في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة لبطولة الدوري العام.

شهدت التدريبات مشاركة كل من، علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي وحسين السيد وأحمد طارق ومحمد طارق ومحمد عبد المنعم.

يذكر أن الأهلي يمتلك 15 نقطة بعد الفوز في أول خمس جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد والجونة برباعية نظيفة ووادي دجلة بثلاثية دون رد.