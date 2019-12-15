شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يجدد طلب استعارة عمار حمدى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد نادى الاتحاد السكندرى، طلب استعارة عمار حمدى صانع ألعاب الأهلى، فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بناءً على طلب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق. ويدخل الاتحاد السكندرى فى منافسة مع إنبى حول طلب استعارة عمار حمدى من الأهلى والذى تألق مع المنتخب الأولمبى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة. ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى فايلر، مدى إمكانية إعارة عمار حمدى فى انتقالات الشتاء من عدمه، بعدما سبق وطلب الاتحاد السكندرى الحصول على خدمات اللاعب فى الصيف الماضى ورفضت إدارة الأهلى التفريط فى جهوده وقتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يجدد طلب استعارة عمار حمدى من الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.