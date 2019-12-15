شكرا لقرائتكم خبر عن "كارتيرون" يرفض سياسة التدوير بين حراس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، تطبيق سياسة التدوير فى حراسة مرمى الفريق الأبيض، حيث فضل المدرب الفرنسى استمرار السياسة الحالية بالاعتماد على محمد عواد بصورة أساسية فى حراسة مرمى الفريق الأبيض مع وجود الثنائى محمد أبو جبل ومحمد صبحى كبدائل له حال حدوث أى أمر.

وأشاد كارتيرون بمستوى حراس الزمالك الثلاثة عقب توليه المهمة فى الفترة الماضية خلفا للصربى ميتشو لينجح فى قيادة الفريق لعبور الكبوة بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية فى البطولات المختلفة أمام الشرقية وأول أغسطس الأنجولى وبيراميدز بالترتيب فى كأس مصر ودورى أبطال إفريقيا والدورى الممتاز.

وأكد كارتيرون للاعبى الزمالك، إن كل مباراة يخوضها لها استراتيجية خاصة مع التوضيح إن جميع اللاعبين سيكون لهم دور معه، لذا يحرص على تجهيز البدلاء والمستبعدين بصورة مستمرة من خلال المباريات الودية التى سيعتمد عليها فى حالة عدم وجود ارتباطات رسمية متتالية لتجهيز جميع اللاعبين المتواجدين بالفريق خاصة أبو جبل وصبحى ثنائى حراس المرمى البدلاء لعواد.