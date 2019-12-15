شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الإسماعيلى وإف سى مصر بدقيقة حداد على روح الحكم محمد فرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مباراة الاسماعيلي وإف سي مصر والتي يستضيفها استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، بالوقوف دقيقة حداد على روح الحكم محمد فرج ابن محافظة الإسماعيلية.

وبدأ الاسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد مجدي، باهر المحمدي، محمد هشام، محمد بيومي، محمود البدري، محمود دونجا، محمد مخلوف، بيكيتا سيلفا، همام طارق، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي.

فيما جاء تشكيل نادى مصر بقيادة عبد الناصر محمد كالتالى:

عصام ثروت فى حراسة المرمى، أحمد سعيد أوكا ومحمود شبانة ورمزى خالد وعلاء عطا فى الدفاع، محمود توبة ومحمود رامبو وإسلام صالح ومصطفى سلطان فى خط الوسط، عمر حبشى وشريف أشرف فى الهجوم".