شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف خطة كارتيرون لمواجهة أزمة الجبهة اليمنى بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر
ويغيب عن الزمالك ضد طلائع الجيش، كل من، محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وحازم إمام وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش للإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف خطة كارتيرون لمواجهة أزمة الجبهة اليمنى بالزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.