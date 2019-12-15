سوبر كورة يكشف خطة كارتيرون لمواجهة أزمة الجبهة اليمنى بالزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض فريق الزمالك، لأزمة فنية، قبل ساعات من مباراة طلائع الجيش، التى ستقام غداً الاثنين، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، بعد غياب حازم إمام الظهير الأيمن لمعاناته من الإصابة.

وتكمن أزمة الزمالك الفنية، فى عدم وجود ظهير أيمن صريح بعد إصابة حازم إمام، وتمرد حمدي النقاز بإعلان فسخ التعاقد من طرف واحد ورحيله بشكل مفاجئ.

ويغيب عن الزمالك ضد طلائع الجيش، كل من، محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وحازم إمام وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش للإصابة.

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