شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: كهربا على حافة سلاح الضغوط.. وخطة فايلر تقوده لمركز 9 أو 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب القلعة الحمراء الجديد، سيكون تحت ضغط إثبات الذات خلال الفترة المقبلة مع الفريق الأحمر.

وقال بلال في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لا نتحدث عن مهارات كهربا فلديه الامكانيات التي تؤهله للعب في الأهلي ولكن تحديد مدى فائدته للقلعة الحمراء سيتوقف على اللاعب نفسه ومقدار تحمله للضغوطات في الفترة المقبلة التي تعد سلاحا ذو حدين، إما أن تقود اللاعب إلى النجاح واثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر أو قد تقوده للأسوأ اذا استسلم للضغوط.

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وعن توظيفه داخل الملعب قال مهاجم الأهلي السابق: خطة فايلر لا تعتمد على مهاجم صريح والدليل اعتماده باستمرار على الثلاثي اجاي والشحات ورمضان صبحي وتحركاتهم القطرية والعرضية والطولية، لذلك أرى أن كهربا يمكنه اللعب مركز رقم 9 أو رقم 10 تحت المهاجم وهذين هما المقعدان الشاغرين في تشكيل الأهلي الفترة الحالية، ويمكن أيضاً تغيير طريقة اللعب والدقع به على الأطراف بدلاً من الشحات أو رمضان بحسب ظروف المباراة واحتياجات الفريق.

وانضم كهربا إلى النادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ يناير المقبل كأول صفقات القلعة الحمراء الشتوية.