شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع برنامجا خاصا لتأهيل ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفني لفريق الأهلي برنامجا تأهيليا للاعب ياسر إبراهيم مدافع الفريق من أجل تجهيزه بعد إصابته في مران الفريق الجماعي أمس السبت، حيث غادر اللاعب المران بسبب شكواه من آلام عضلية، وفضل الجهاز الطبي إراحته.
ويخضع اللاعب للفحص الطبي من جديد غدا الاثنين، لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية بعدما خرج من قائمة الفريق لمباراة حرس الحدود الليلة في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.
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