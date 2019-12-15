سوبر كورة.. فايلر يرفض تحديد بديل "إليكي" لتدعيم هجوم الأهلي في الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ، أكثر من لاعب أجنبي لتدعيم هجوم القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية.
وكان بعض وكلاء اللاعبين قد رشحوا أكثر من لاعب أجنبي لتدعيم هجوم الفريق يأتي في مقدمتهم مهاجم أفريقي محترف في الدوري الالماني وأخرين.
وضم الاهلي مؤخراً محمود عبد المنعم "كهربا" قادماً من نادي أفيس البرتغالي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ويتبقي للأهلي صفقة واحدة في يناير المقبل سيُحددها المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.
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