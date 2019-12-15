شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يعلن قائمة الطلائع لمواجهة الزمالك ويستبعد الغزال وكابوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة ناديه التى تستعد للسفر للسويس لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف من مساء غد الاثنين بالسويس .

وضمت القائمة كل من : "محمد بسام وكريم طارق وعمرو السيسي ومحمود سامي وعلي الفيل وعاصم صلاح ومحمد شعبان وكريم ممدوح وأحمد علاء وأبو المجد بوشا ومحمد سمير وناصر منسي وفرانك ستيفن ومحمد شحاته ومحمد ناصف وخالد سطوحي وأحمد داوودا وأحمد سمير ومهند لاشين وحسام باولو.

وشهدت القائمة عودة علي الفيل بعد انتهاء الإيقاف، فيما تم استبعاد 9 لاعبين هم "عمرو جمال وأحمد كابوريا وعبد الرحمن زولا واسلام سري ومحمد رزق وأحمد هاني وتالا نداي ومصطفي محمود".

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الاثنين بالجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام على استاد الجيش بالسويس.

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وكان طلائع الجيش قد فاز على دكرنس بهدف دون رد فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر سجله حسام باولو، فيما خسر الطلائع مباراته الأخيرة بالدورى أمام سموحة بهدفين مقابل هدف بينما تأجلت مباراته مع أسوان فى الجولة السابعة للمسابقة.

ويبحث فريق الطلائع عن استمرار مسيرة الانتصارات بعد تحقيقه الفوز الأول هذا الموسم فى بطولة كأس مصر بينما لم يحقق الفوز حتى الآن فى بطولة الدورى.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى 4 وخسر 2 وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.