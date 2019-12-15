الامارات | محمد اليماحي: هنالك من يستهدف الاستقرار الفني لاتحاد كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد اليماحي: هنالك من يستهدف الاستقرار الفني لاتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى نائب رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم محمد عبيد اليماحي، وجود أي مفاوضات مع أي لاعب أجنبي لضمه للفريق، وذلك بعد أن تداول مغردون خبراً مفاده وجود مفاوضات لشركة اتحاد كلباء مع لاعب المريخ الدولي السوداني محمد عبدالرحمن، متصدر هداف بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وأن المفاوضات أصبحت متقدمة للانتقال وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه، مقابل 300 ألف دولار، وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «لا صحة لوجود مفاوضات مع أي لاعب، سواء كان مهاجماً أو في أي من المراكز الأخرى»، موضحاً: ولا أعلم مصدر هذه الأخبار، لكنها غير واقعية بالنسبة لنا مع وجود لاعب مميز ومهم بمكانة التوغولي مالابا، ونعتقد أنه هنالك من يستهدف الاستقرار الفني لاتحاد كلباء لأغراضه الشخصية، لكننا كفريق وإدارة شركة لا نية لنا بأي انتدابات أو تغييرات في تشكيلة الفريق، ونتمنى أن يكف البعض عن نشر هذه الأخبار المختلقة، ونحن سعداء بكل لاعب من لاعبي الفريق، وتابع: «النتائج الحالية للفريق تؤكد صحة النهج الذي يتبعه الجهازان الفني والإداري ولا داعي للتدخل غير المطلوب بالتعاقد مع لاعبين جدد».